المؤشر نيكي الياباني يتراجع مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ‏

6KCM4AZ7BJN4XN4UXWDQBWJONM المؤشر نيكي الياباني يتراجع مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ‏
Reuters

طوكيو-سانا‏

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات الكبرى العاملة ‏في مجال الذكاء الاصطناعي في أعقاب موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا ‏بوول ستريت الليلة الماضية، إلا أن الخسائر جاءت محدودة بعدما سارع المستثمرون ‏لشراء الأسهم الرخيصة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي هبط 0.99 بالمئة إلى 69779.01 بعد أن هوى ‏أكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وفي المقابل، ارتفع المؤشر ‏توبكس الأوسع نطاقاً 0.91 بالمئة إلى 4048.17.‏

ونزل سهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق ستة في المئة ‏في حين تراجع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 4.4 بالمئة، ‏وتراجع كذلك سهم كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 9.7 بالمئة.‏

وقال كوجي تودا خبير الصناديق لدى ريسونا لإدارة الأصول: “تمر السوق بتصحيح ‏طبيعي، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا لجني الأرباح واشتروا أسهماً ‏رخيصة”.‏

وقفز المؤشر 37 بالمئة في الربع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ بدء تسجيل ‏البيانات في 1965.‏

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع ‌‏86 بالمئة منها وانخفض 13 بالمئة.‏

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