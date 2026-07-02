المؤشر نيكي الياباني يتراجع مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ‏

طوكيو-سانا
تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في أعقاب موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بوول ستريت الليلة الماضية، إلا أن الخسائر جاءت محدودة بعدما سارع المستثمرون لشراء الأسهم الرخيصة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي هبط 0.99 بالمئة إلى 69779.01 بعد أن هوى أكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.91 بالمئة إلى 4048.17.
ونزل سهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق ستة في المئة في حين تراجع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 4.4 بالمئة، وتراجع كذلك سهم كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 9.7 بالمئة.
وقال كوجي تودا خبير الصناديق لدى ريسونا لإدارة الأصول: “تمر السوق بتصحيح طبيعي، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا لجني الأرباح واشتروا أسهماً رخيصة”.
وقفز المؤشر 37 بالمئة في الربع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ بدء تسجيل البيانات في 1965.
ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 86 بالمئة منها وانخفض 13 بالمئة.