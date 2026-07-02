انخفاض واردات اليابان من النفط الخام 38 بالمئة في أيار

طوكيو-سانا

انخفضت واردات اليابان من النفط الخام خلال شهر أيار الماضي بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم الخميس، أن البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة أظهرت أن إجمالي واردات النفط الخام بلغ نحو 7.3 ملايين كيلولتر.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات اليابان من النفط الخام من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33 بالمئة لتبلغ 3.2 ملايين كيلولتر، فيما انخفضت الواردات من المملكة العربية السعودية بنسبة 58 بالمئة لتتجاوز قليلاً مليوني كيلولتر.

وفي المقابل، ارتفعت واردات النفط من الولايات المتحدة بنحو 75 بالمئة، كما استوردت اليابان أكثر من 130 ألف كيلولتر من سلطنة عُمان، وأكثر من 120 ألف كيلولتر من روسيا، بعدما لم تسجل أي واردات من هذين البلدين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن واردات اليابان من النفط الخام كانت قد انخفضت بنحو 66 بالمئة في نيسان الماضي، فيما جاء تراجع أيار أقل حدة مع زيادة الشحنات التي سلكت مسارات بديلة لتجاوز مضيق هرمز.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أعلنت في الـ 11 من حزيران الماضي أن اليابان ستؤمّن في شهر تموز المقبل الكمية نفسها من واردات النفط الخام التي استوردتها خلال العام الماضي، مؤكدة نجاح بلادها في إيجاد مصادر بديلة رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.