الذهب يتراجع بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع الفائدة

واشنطن-سانا



تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق دائم بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.



وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض 0.7 بالمئة إلى 3979.41 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي.



وفقدت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم آب 1.1 بالمئة إلى 3992.70 دولاراً اليوم.



وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة ‌الأمريكية ⁠أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت كذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.



وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة (جي.إم.تي) إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً يقارب 67 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1542 دولاراً، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي، ونزل سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1199.34 دولاراً.