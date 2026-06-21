النفط العراقية تعتمد خطة لإعادة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل الحرب ‏

بغداد-سانا‌‎ ‎

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أنها تعمل على إعادة الإنتاج النفطي تدريجياً إلى المستويات التي كان عليها قبل ‏اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع خطط لزيادة الصادرات ‏النفطية عبر المنافذ الجنوبية‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، نصير عزيز، قوله: إن الخطط الأولية تستهدف ‏رفع الإنتاج الوطني تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب إعادة الصادرات النفطية إلى مستوياتها السابقة التي ‏قاربت 3.5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لجاهزية الحقول والمنشآت النفطية وخطط الضخ والخزن والتصدير‎.‎

وأضاف: إن الوزارة تتابع أيضاً تعزيز الإنتاج في حقول الشمال والوسط، وزيادة كميات النفط المنقولة من الحقول الجنوبية ‏لدعم الصادرات عبر ميناء جيهان التركي وتنويع المنافذ التصديرية، بما يسهم في استدامة الإنتاج وتعظيم الإيرادات ‏الوطنية‎.‎

وأكد عزيز أن تطوير الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية، إلى جانب مشاريع استثمار الغاز المصاحب والغاز ‏الحر، يمثل أولوية استراتيجية لدعم قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد‎.‎

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد أكد مؤخراً جاهزية الحقول لاستئناف إنتاج النفط تدريجياً حتى العودة إلى المستويات ‏السابقة‎.‎