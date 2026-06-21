النفط العراقية تعتمد خطة لإعادة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل الحرب ‏

بغداد-سانا
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أنها تعمل على إعادة الإنتاج النفطي تدريجياً إلى المستويات التي كان عليها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع خطط لزيادة الصادرات النفطية عبر المنافذ الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، نصير عزيز، قوله: إن الخطط الأولية تستهدف رفع الإنتاج الوطني تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب إعادة الصادرات النفطية إلى مستوياتها السابقة التي قاربت 3.5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لجاهزية الحقول والمنشآت النفطية وخطط الضخ والخزن والتصدير.
وأضاف: إن الوزارة تتابع أيضاً تعزيز الإنتاج في حقول الشمال والوسط، وزيادة كميات النفط المنقولة من الحقول الجنوبية لدعم الصادرات عبر ميناء جيهان التركي وتنويع المنافذ التصديرية، بما يسهم في استدامة الإنتاج وتعظيم الإيرادات الوطنية.
وأكد عزيز أن تطوير الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية، إلى جانب مشاريع استثمار الغاز المصاحب والغاز الحر، يمثل أولوية استراتيجية لدعم قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكان وزير النفط العراقي باسم محمد أكد مؤخراً جاهزية الحقول لاستئناف إنتاج النفط تدريجياً حتى العودة إلى المستويات السابقة.