هبوط أسعار الين لأدنى مستوى له منذ 40 عاماً مع صعود الدولار

بكين-سانا

صعد الدولار بدعم من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً اليوم الأربعاء، فيما يترقب المتعاملون تقريراً مهماً عن الوظائف في الولايات المتحدة وزادوا رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريباً.

وذكرت رويترز أن الدولار ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 162.77 يناً في بداية الجلسة الآسيوية، وهو ما يزيد بكثير عن المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف قبل بضعة أشهر لدعم العملة المتعثرة.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1413 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.3252 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار أمام سلة عملات رئيسية عند 101.24.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6907 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.5674 دولار.