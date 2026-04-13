انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباحاً.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ظهر اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17200 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16850 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14700 ليرة جديدة مبيعاً، و14350 ليرة جديدة شراءً.

ووصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند 4707 دولارات.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك