الفلبين تتصدر عالمياً في الإنفاق على الطاقة الشمسية مع ارتفاع أسعار الكهرباء

مانيلا-سانا‏

زاد إقبال الفلبينيين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، ‏ما جعل الفلبين من أكثر الدول إنفاقاً على الألواح الشمسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تجارية صادرة عن الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية من الألواح ‏الشمسية، أظهرت أن الطفرة في تركيب هذه الألواح على أسطح المنازل في الفلبين رفعت قيمة وارداتها إلى 407 ملايين ‏دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيار الماضي، بزيادة بلغت 145 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏

ورفعت شركة “ميرالكو”، أكبر موزع للكهرباء في الفلبين، الأسعار بنسبة 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط ‏أواخر شباط الماضي، فيما باتت الأسرة متوسطة الدخل تنفق نحو 12 بالمئة من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض ‏استهلاك 200 كيلوواط ساعي شهرياً، وهو متوسط استهلاك أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تقريباً.‏

وتعد الفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعماً كبيراً للكهرباء، كما تسجل أسعار الكهرباء المنزلية فيها ‏أعلى المستويات في المنطقة، ولا تقاربها في ذلك سوى سنغافورة، غير أن متوسط القدرة الشرائية لسكان سنغافورة أعلى ‏بنحو 13 ضعفاً.‏

ورغم تراجع شحنات الألواح الصينية عالمياً بنسبة 13 بالمئة في أيار الماضي، عقب إلغاء خصم ضريبي، زادت ‏الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث، في مؤشر على استمرار نمو الطلب المحلي.‏

وتلقت شركة “فيلرجي جيرمان سولار” لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ومقرها مانيلا، أكثر من مثلي ونصف عدد ‏استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.‏

وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة: إن الشركة تلقت في إحدى الفترات نحو ثلاثة آلاف استفسار يومياً، ‏مشيراً إلى أن العملاء باتوا يتخذون قرارات الشراء بسرعة أكبر من السابق، وأن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء سيواصل ‏دفع الطلب على الطاقة الشمسية.‏

وساهم ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، مع اعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليد الطاقة، ما ‏انعكس على معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية منذ سنوات، وأسهم كذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي.‏