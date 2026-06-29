الفلبين تتصدر عالمياً في الإنفاق على الطاقة الشمسية مع ارتفاع أسعار الكهرباء

مانيلا-سانا
زاد إقبال الفلبينيين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، ما جعل الفلبين من أكثر الدول إنفاقاً على الألواح الشمسية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تجارية صادرة عن الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية من الألواح الشمسية، أظهرت أن الطفرة في تركيب هذه الألواح على أسطح المنازل في الفلبين رفعت قيمة وارداتها إلى 407 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيار الماضي، بزيادة بلغت 145 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورفعت شركة “ميرالكو”، أكبر موزع للكهرباء في الفلبين، الأسعار بنسبة 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط الماضي، فيما باتت الأسرة متوسطة الدخل تنفق نحو 12 بالمئة من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاك 200 كيلوواط ساعي شهرياً، وهو متوسط استهلاك أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تقريباً.
وتعد الفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعماً كبيراً للكهرباء، كما تسجل أسعار الكهرباء المنزلية فيها أعلى المستويات في المنطقة، ولا تقاربها في ذلك سوى سنغافورة، غير أن متوسط القدرة الشرائية لسكان سنغافورة أعلى بنحو 13 ضعفاً.
ورغم تراجع شحنات الألواح الصينية عالمياً بنسبة 13 بالمئة في أيار الماضي، عقب إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث، في مؤشر على استمرار نمو الطلب المحلي.
وتلقت شركة “فيلرجي جيرمان سولار” لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ومقرها مانيلا، أكثر من مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة: إن الشركة تلقت في إحدى الفترات نحو ثلاثة آلاف استفسار يومياً، مشيراً إلى أن العملاء باتوا يتخذون قرارات الشراء بسرعة أكبر من السابق، وأن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء سيواصل دفع الطلب على الطاقة الشمسية.
وساهم ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، مع اعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليد الطاقة، ما انعكس على معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية منذ سنوات، وأسهم كذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي.