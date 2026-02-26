ارتفاع النفط والذهب عالمياً وسط ترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتقترب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، وسط ترقبٍ لنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 0.3 % إلى 71.07 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.2 % عند 65.58 دولاراً للبرميل.

وفي السياق نفسه، ارتفعت أسعار الذهب في ظل الضبابية التي تكتنف السياسة الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف ⁠الجيوسياسية وهبوط الدولار.

وارتفع الذهب في التعاملات الفوريّة بنحو 0.5 % إلى 5198.12 دولاراً للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2 % عند 5213.80 دولاراً للأونصة.

كما ارتفع سعر الفضة بنحو 0.6 % إلى 89.91 دولاراً للأونصة.

ومن المقرر أن تعقد إيران وأمريكا ⁠جولة من المحادثات في جنيف اليوم، بهدف تسوية نزاعهما بشأن البرنامج النووي، وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران.