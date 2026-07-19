صادرات نفط دول الخليج ترتفع في تموز رغم تباطؤ الملاحة في هرمز

لندن-سانا
أظهرت بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تتبع حركة الناقلات ارتفاع صادرات النفط الخام والمكثفات من دول الخليج خلال النصف الأول من تموز الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي، رغم تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز مع تجدد التوترات في المنطقة.
وذكرت وكالة رويترز، اليوم الأحد، نقلاً عن بيانات شركة كبلر، أن صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16 بالمئة مقارنة بمتوسط حزيران الماضي، لتصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً.
وقدّرت شركة فورتيكسا حجم الصادرات بنحو 13.06 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن العراق سجل أكبر زيادة شهرية في صادراته النفطية.
وأظهرت البيانات أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بدأت تتباطأ مجدداً مع تصاعد التوترات، إذ انخفض عدد الناقلات العابرة في أحد الأيام إلى ثلاث فقط، وهو أدنى مستوى منذ أيار الماضي، ما أثار مخاوف من تراجع الإمدادات في حال استمرار الاضطرابات.
ونقلت رويترز عن محلل في شركة كبلر قوله: إن استمرار تباطؤ حركة الشحن قد يدفع بعض الدول إلى خفض إنتاجها، نتيجة الصعوبات التي تواجه تصدير الخام، فيما واصلت السعودية تحويل الجزء الأكبر من صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يعزز مرونة الإمدادات.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن ممرات الطاقة في المنطقة، في ظل تقارير تحدثت عن استعدادات لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية، ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسواق النفط العالمية، بالتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز.