صادرات نفط دول الخليج ترتفع في تموز رغم تباطؤ الملاحة في هرمز

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تتبع حركة الناقلات ارتفاع صادرات النفط الخام والمكثفات من دول ‏الخليج خلال النصف الأول من تموز الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي، رغم تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق ‏هرمز مع تجدد التوترات في المنطقة.‏

وذكرت وكالة رويترز، اليوم الأحد، نقلاً عن بيانات شركة كبلر، أن صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ‏ارتفعت بنحو 16 بالمئة مقارنة بمتوسط حزيران الماضي، لتصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً.‏

وقدّرت شركة فورتيكسا حجم الصادرات بنحو 13.06 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن العراق سجل أكبر زيادة شهرية ‏في صادراته النفطية.‏

وأظهرت البيانات أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بدأت تتباطأ مجدداً مع تصاعد التوترات، إذ انخفض عدد ‏الناقلات العابرة في أحد الأيام إلى ثلاث فقط، وهو أدنى مستوى منذ أيار الماضي، ما أثار مخاوف من تراجع الإمدادات في ‏حال استمرار الاضطرابات.‏

ونقلت رويترز عن محلل في شركة كبلر قوله: إن استمرار تباطؤ حركة الشحن قد يدفع بعض الدول إلى خفض إنتاجها، ‏نتيجة الصعوبات التي تواجه تصدير الخام، فيما واصلت السعودية تحويل الجزء الأكبر من صادراتها النفطية عبر ميناء ‏ينبع على البحر الأحمر، بما يعزز مرونة الإمدادات.‏

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن ممرات الطاقة في المنطقة، في ظل تقارير تحدثت عن استعدادات ‏لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية، ما قد يفرض ضغوطاً إضافية ‏على أسواق النفط العالمية، بالتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز.‏