صندوق النقد الدولي: عودة أسعار الطاقة والسلع الأولية إلى طبيعتها ستستغرق بعض الوقت

واشنطن-سانا

أعلن “صندوق النقد الدولي” اليوم الخميس انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مشيراً إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قولها: “إن أسعار الأسمدة والمعادن الأساسية انخفضت مع استئناف الشحنات من دول الخليج لكن سيستغرق الأمر وقتاً قبل عودة الأسعار والتجارة إلى وضعها الطبيعي تماماً بسبب فترات الشحن إلى الوجهات النهائية”.

وأضافت:”هذا يعني أنه سيمر بعض الوقت قبل أن نعود إلى الوضع الطبيعي، وبالطبع كل هذا يفترض استمرار وقف إطلاق النار”.

ولفتت كوزاك إلى أن ” الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من تموز المقبل ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في نيسان، والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب مع إيران”.

وأوضحت كوزاك أن “الاقتصاد العالمي انتقل في أيار من “السيناريو المرجعي” الأكثر تفاؤلاً الذي كان يفترض انتهاء سريعاً للصراع إلى “سيناريو معاكس” مع نمو عالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.5 % في عام 2026″.

ويفترض السيناريو المعاكس أن يبلغ متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل طوال 2026 لكنه يفترض أيضاً تشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم.

ووفقاً لكوزاك فإن “توقعات التضخم استقرت إلى حد كبير إذ رفعت بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة وظلت الأوضاع المالية مواتية مع قدرة كل من الدول المتقدمة والناشئة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية”.

وأعربت كوزاك عن القلق البالغ إزاء ” تأثير الصراع على الدول النامية التي تستورد كل احتياجاتها من الطاقة، والتي لا تملك احتياطيات مالية أو مخزونات كافية من النفط والسلع الأخرى ولا سيما في إفريقيا”.

وتسببت التوترات والحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في تقلبات حادة بأسعار النفط وتدفقات التجارة عبر مضيق هرمز الذي يشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد