تراجع أسعار الذهب عالمياً

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع عوائد السندات وترقُّب بيانات أميركية حاسمة. وذلك بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها منذ الـ 21 من تشرين الأول الماضي خلال جلسة أمس.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الاقتصادية، أن سعر الذهب الفوري تراجع بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4216.13 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4246.60 دولاراً للأوقية.

وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشرة أعوام قريبة من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، ما قلّص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 57.10 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1649.72دولاراً، بينما هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1417.0دولاراً.