استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة جديدة مبيعاً، و16950 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4710 دولارات.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.