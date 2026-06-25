توقعات بارتفاع صادرات الشرق الأوسط من زيت الوقود في حزيران إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

عواصم-سانا

توقعت مصادر تجارية وبيانات شحن، ارتفاع صادرات الشرق الأوسط من زيت الوقود إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال حزيران الجاري، مع تحويل بعض الإمدادات من العراق والسعودية إلى موانئ أخرى، وفي ظل توقعات بانتعاش حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأشارت التوقعات إلى إمكانية زيادة الإمدادات بشكل أكبر مع استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على تهدئة التصعيد، ما انعكس على أسعار زيت الوقود عالي الكبريت في مراكز التداول الرئيسية مثل سنغافورة.

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الخميس، أن بيانات صادرة عن شركتي “كبلر” و”مجموعة بورصات لندن” أظهرت أن صادرات المنطقة قد تصل إلى نحو 2.4 مليون طن (ما يعادل 508 آلاف برميل يومياً) خلال الشهر الجاري، بزيادة تتجاوز 20 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط الشهري الذي كان يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قبل الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط “جامسونورو” من طراز “أفراماكس”، والمحملة بنحو 80 ألف طن من زيت الوقود من العراق، غادرت مضيق هرمز في وقت متأخر أمس متجهة إلى الفجيرة.

ويُستخدم زيت الوقود عالي الكبريت في تشغيل السفن وتوليد الكهرباء، كما يُنتج عبر عمليات تكرير النفط الخام في المصافي.

وفيما يتعلق بتحولات مسار الصادرات، أظهرت البيانات أن سوريا والسعودية وعُمان كانت أكبر ثلاث دول مصدرة لزيت الوقود الثقيل عالي الكبريت من الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، فيما كانت العراق والكويت وإيران والإمارات من أكبر المصدرين قبل الحرب الأمريكية-الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الـ 15 من الشهر الجاري أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.