النفط يواصل التراجع مع زيادة إمدادات الشرق الأوسط

واشنطن-سانا
واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، في ظل توقعات بزيادة المعروض من الشرق الأوسط، ما بدد المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب تراجعت بمقدار 1.22 دولار، أو 1.65 بالمئة، إلى 72.52 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.02 دولار، أو 1.45 بالمئة، إلى 69.32 دولاراً للبرميل.
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ السابع والعشرين من شباط الماضي.
وجرى تداول عقود خام برنت تسليم آب بأقل من عقود أيلول التي بلغت 73.59 دولاراً للبرميل، ما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير.
وكان خام برنت هبط بأكثر من ثلاثة دولارات أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال منتدى عُقد أمس الأربعاء: إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع إيران، مشيراً إلى عبور ما لا يقل عن 20 مليون برميل عبر المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف رايت: إن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق بضعة أسابيع، نظراً للحاجة إلى إزالة الألغام من المضيق.
وأدى ارتفاع المعروض من الشرق الأوسط، إلى جانب استعداد إيران لزيادة مبيعاتها بعد حصولها على إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، إلى انخفاض أسعار شحنات النفط الخام الفعلية في مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ18 من حزيران الجاري مذكرة تفاهم في إسلام أباد لمعالجة القضايا العالقة بينهما، وبدأتا جولة مفاوضات جديدة في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية.