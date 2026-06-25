النفط يواصل التراجع مع زيادة إمدادات الشرق الأوسط

واشنطن-سانا‏

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب التي اندلعت ‏في الـ 28 من شباط الماضي، في ظل توقعات بزيادة المعروض من الشرق الأوسط، ما بدد ‏المخاوف المتعلقة بالإمدادات.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب تراجعت بمقدار 1.22 دولار، أو ‌‏1.65 بالمئة، إلى 72.52 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي بمقدار 1.02 دولار، أو 1.45 بالمئة، إلى 69.32 دولاراً للبرميل.‏

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ السابع والعشرين من شباط الماضي.‏

وجرى تداول عقود خام برنت تسليم آب بأقل من عقود أيلول التي بلغت 73.59 دولاراً ‏للبرميل، ما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير.‏

وكان خام برنت هبط بأكثر من ثلاثة دولارات أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن ‏الإمدادات، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية.‏

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال منتدى عُقد أمس الأربعاء: إن تدفقات ‏النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع ‏إيران، مشيراً إلى عبور ما لا يقل عن 20 مليون برميل عبر المضيق خلال الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية.‏

وأضاف رايت: إن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق بضعة أسابيع، نظراً ‏للحاجة إلى إزالة الألغام من المضيق.‏

وأدى ارتفاع المعروض من الشرق الأوسط، إلى جانب استعداد إيران لزيادة مبيعاتها بعد ‏حصولها على إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، إلى انخفاض أسعار شحنات النفط ‏الخام الفعلية في مختلف أنحاء العالم.‏

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ18 من حزيران الجاري ‏مذكرة تفاهم في ‏إسلام أباد لمعالجة القضايا العالقة بينهما، وبدأتا ‏جولة مفاوضات جديدة في سويسرا، ‏بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي ‏تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية‎.‎