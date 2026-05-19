ارتفاع معظم بورصات الخليج

عواصم-سانا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق هجوم كان مقرراً على إيران لإتاحة الفرصة أمام مفاوضات السلام، ما خفّف مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت رويترز أن مؤشر دبي سجل سلسلة خسائر امتدت سبع جلسات متتالية بارتفاع بلغ 0.9 بالمئة، بينما صعد مؤشر أبو ظبي بالنسبة ذاتها مدفوعاً بأسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة، والسعودي 0.2 بالمئة، والبحريني 0.3 بالمئة، وفي المقابل واصل المؤشر العماني خسائره للجلسة الثامنة على التوالي بتراجع 3.4 بالمئة جراء عمليات جني الأرباح، رغم تسجيله أفضل أداء خليجي منذ بداية العام بارتفاع 27.6 بالمئة، كما نزل المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً اليوم الثلاثاء ضد إيران، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة دول خليجية، وفي ظل وجود مفاوضات جادة جارية مع طهران.