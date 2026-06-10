هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً إثر صعود النفط والدولار

لندن-سانا



تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار وأسعار النفط عالمياً، على خلفية ،تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.



وذكرت وكالة رويترز “أن سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 4187.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر آذار الماضي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب القادم بنسبة 1.7 بالمئة لتستقر عند 4213.40 دولاراً.



وتأثرت أسعار المعدن الأصفر صعوداً بزيادة قيمة الدولار التي رفعت من تكلفة حيازة الذهب للمتعاملين بالعملات الأخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة، ما زاد من مخاوف التضخم، وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 64.43 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 2.8 بالمئة إلى 1678.10 دولاراً، ونزل البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة ليستقر عند 1212.31 دولاراً.



وتأتي هذه التقلبات الحادة في الأسواق المالية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز تصعيداً ميدانياً، عقب الإعلان عن غارات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية مروحية عسكرية أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، ما عمق الشكوك التي تحيط باحتمالات إبرام اتفاق سلام وزاد من التوتر حول الهدنة الهشة.