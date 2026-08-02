مشاركون في “موتور شو 2026”: المعرض فرصة للتعريف ‏بأحدث التقنيات والتوسع بالسوق السورية

دمشق-سانا

أكد ممثلو عدد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في ‏المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو ‌‏2026”، المقام في دمشق، أهمية المعرض للتعريف بأحدث ‏تقنيات زيوت المحركات وقطع الغيار والإطارات، ودورها في ‏رفع كفاءة المركبات وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب ‏استعراض خطط التوسع في السوق السورية، وفرص بناء ‏الشراكات‎.‎

وأوضح مدير إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بإنتاج ‏زيوت المحركات ومواد التشحيم سيف العبد الله في تصريح ‏خاص لـ سانا، اليوم الأحد أن الشركة توفر أكثر من 1400 ‏منتج يخدم مختلف أنواع المركبات، بما فيها السيارات العاملة ‏بالبنزين والديزل والهجينة والكهربائية، والشاحنات والمنتجات ‏الخاصة بالقطاع الصناعي‎.‎

وأشار العبد الله، إلى أن منتجات الشركة تتيح فترات تشغيل ‏تصل إلى 15 ألف كيلومتر، لافتاً إلى أن المشاركة في المعرض ‏فتحت المجال لإجراء مباحثات مع عدد من الشركات المحلية ‏تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون بعد انتهاء المعرض‎.‎

تطوير خدمات قطاع السيارات

بدوره، بين مدير المبيعات في إحدى الشركات الصينية ‏المشاركة طاهر معتوق، أن تنوع السيارات التي دخلت السوق ‏السورية خلال الفترة الأخيرة، رفع الطلب على قطع الغيار ذات ‏الجودة العالية، مؤكداً أن الشركة تعمل على توفير قطع الغيار ‏وخدمات ما بعد البيع لهذه المركبات في السوق السورية‎.‎

وأضاف معتوق أن الشركة تسعى لتوسيع شبكة وكلائها في ‏المحافظات، وإطلاق مراكز صيانة بالتعاون مع شركات ‏متخصصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات من الأردن ‏والسعودية وتركيا، بما يسهم في تطوير خدمات قطاع السيارات ‏في سوريا‎.‎

من جانبه، أوضح مدير التطوير في شركة محلية مشاركة في ‏المعرض عبد الله ريشي، أن الشركة عادت إلى السوق السورية ‏بعد سنوات من العمل في دولة الإمارات، واستطاعت خلال ‏فترة قصيرة توسيع انتشارها في معظم المحافظات، مع خطة ‏للوصول إلى تغطية كاملة للسوق وتقديم خدماتها لأساطيل ‏المركبات والسيارات السياحية والشاحنات والآليات الثقيلة‎.‎

وأكد ريشي، أن الشركة تعمل على توفير الإطارات بقياسات ‏مختلفة، وتأمين احتياجات الشاحنات والآليات، مشيراً إلى أن ‏الشركة تركز على تقديم منتجات مضمونة وخدمات سريعة ‏تعزز ثقة العملاء، وتسهم بتطوير خدمات قطاع السيارات‎.‎

وكانت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي ‏للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026″، انطلقت ‏الخميس الماضي وتختتم اليوم على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ‏بمشاركة 48 شركة محلية ودولية، مستعرضة أحدث السيارات ‏وتقنيات الصيانة والتشخيص، إلى جانب إطلاق مبادرات ‏توعوية لتعزيز السلامة المرورية، بما يدعم تطوير قطاع ‏السيارات ويوسع فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية‎.‎