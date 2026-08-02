مشاركون في “موتور شو 2026”: المعرض فرصة للتعريف ‏بأحدث التقنيات والتوسع بالسوق السورية

دمشق-سانا
أكد ممثلو عدد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026”، المقام في دمشق، أهمية المعرض للتعريف بأحدث تقنيات زيوت المحركات وقطع الغيار والإطارات، ودورها في رفع كفاءة المركبات وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب استعراض خطط التوسع في السوق السورية، وفرص بناء الشراكات.
وأوضح مدير إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بإنتاج زيوت المحركات ومواد التشحيم سيف العبد الله في تصريح خاص لـ سانا، اليوم الأحد أن الشركة توفر أكثر من 1400 منتج يخدم مختلف أنواع المركبات، بما فيها السيارات العاملة بالبنزين والديزل والهجينة والكهربائية، والشاحنات والمنتجات الخاصة بالقطاع الصناعي.
وأشار العبد الله، إلى أن منتجات الشركة تتيح فترات تشغيل تصل إلى 15 ألف كيلومتر، لافتاً إلى أن المشاركة في المعرض فتحت المجال لإجراء مباحثات مع عدد من الشركات المحلية تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون بعد انتهاء المعرض.
تطوير خدمات قطاع السيارات
بدوره، بين مدير المبيعات في إحدى الشركات الصينية المشاركة طاهر معتوق، أن تنوع السيارات التي دخلت السوق السورية خلال الفترة الأخيرة، رفع الطلب على قطع الغيار ذات الجودة العالية، مؤكداً أن الشركة تعمل على توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لهذه المركبات في السوق السورية.
وأضاف معتوق أن الشركة تسعى لتوسيع شبكة وكلائها في المحافظات، وإطلاق مراكز صيانة بالتعاون مع شركات متخصصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات من الأردن والسعودية وتركيا، بما يسهم في تطوير خدمات قطاع السيارات في سوريا.
من جانبه، أوضح مدير التطوير في شركة محلية مشاركة في المعرض عبد الله ريشي، أن الشركة عادت إلى السوق السورية بعد سنوات من العمل في دولة الإمارات، واستطاعت خلال فترة قصيرة توسيع انتشارها في معظم المحافظات، مع خطة للوصول إلى تغطية كاملة للسوق وتقديم خدماتها لأساطيل المركبات والسيارات السياحية والشاحنات والآليات الثقيلة.
وأكد ريشي، أن الشركة تعمل على توفير الإطارات بقياسات مختلفة، وتأمين احتياجات الشاحنات والآليات، مشيراً إلى أن الشركة تركز على تقديم منتجات مضمونة وخدمات سريعة تعزز ثقة العملاء، وتسهم بتطوير خدمات قطاع السيارات.
وكانت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026″، انطلقت الخميس الماضي وتختتم اليوم على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 48 شركة محلية ودولية، مستعرضة أحدث السيارات وتقنيات الصيانة والتشخيص، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة المرورية، بما يدعم تطوير قطاع السيارات ويوسع فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية.