أسعار النفط تواصل تراجعها بعد محادثات واشنطن وطهران

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون إشارات أوضح على إحراز تقدم بشأن استئناف تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 20 سنتاً أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 77.70 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 73.74 دولاراً للبرميل.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أمس الإثنين، أن تقدماً أحرز في المحادثات مع إيران في سويسرا، مشيراً إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مع احتمال بدء مناقشات بشأن آليات التفتيش خلال هذا الأسبوع.