ناقلتان صينيتان محملتان بالنفط السعودي تتجهان نحو مضيق باب المندب

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات شحن دولية اليوم الخميس أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي، تتجهان نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات أصدرتها ” مجموعة بورصات لندن ” أنّ الناقلة شين لونغ يانغ التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوباً في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتاً في عرض البحر الأحمر في اليوم الذي سبقه وهي تبحر الآن قبالة ساحل اليمن، وتتبعها الناقلة كوزنيو ليك التي ترفع العلم الصيني.

وبحسب البيانات، أبلغت الناقلتان بوجود أفراد طاقم صينيين على متنهما وجرى تحميل النفط الخام على متن الناقلتين من ميناء ينبع السعودي في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت ميليشيا الحوثي اليمنية صعّدت أمس الأول تهديداتها للملاحة البحرية، معلنة ما زعمت أنه “حظر للملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بينها وبين الحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى منذ سنوات.

وغيرت خمس ناقلات مسارها في البحر الأحمر لتتجنب مضيق باب المندب أمس الأربعاء، وعادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند ⁠أدراجها يوم الثلاثاء.

وقالت ميليشيا الحوثي في وقت سابق اليوم: إن قواتها شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت إلى أن السفينتين هما إنسيليا وليلى.