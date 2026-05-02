خسائر بالمليارات.. تحذيرات في ألمانيا من تداعيات رسوم ترامب على السيارات

برلين-سانا

حذّر معهد اقتصادي ألماني من تداعيات خطيرة لزيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن ذلك قد يكلف ألمانيا نحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار) من حجم الإنتاج الصناعي.

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت عن معهد كيل للاقتصاد العالمي قوله: إن هذه الإجراءات تعكس مدى انكشاف أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي على السياسات التجارية الأمريكية، لافتاً إلى أن قطاع السيارات الألماني تكبد بالفعل خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الرسوم السابقة.

وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك: إن “الآثار ستكون جسيمة”، متوقعاً أن ترتفع خسائر الإنتاج على المدى الطويل إلى نحو 30 مليار يورو.

وحذر المعهد من أن التأثيرات لن تقتصر على ألمانيا، بل ستمتد إلى دول أوروبية أخرى تمتلك قطاعات سيارات كبيرة، مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد.

وفي المقابل، دعا ينس سوديكوم، كبير مستشاري وزير الاقتصاد الألماني، إلى الحذر في التعامل مع التصعيد الأمريكي، قائلاً: إن “الانتظار والترقب هو الخيار الأفضل حالياً”، لافتاً إلى أن ترامب سبق أن عدّل أو تراجع عن تهديدات جمركية مماثلة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% ابتداءً من الأسبوع المقبل، متهماً التكتل الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاقية تجارية.