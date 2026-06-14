صعود معظم بورصات الخليج وسط توقعات إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران

الرياض-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول في المنطقة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر السعودي الرئيسي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة، بدعم من صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” بنسبة 5.2 بالمئة، رغم تراجع سهم شركة “أرامكو السعودية” بنسبة 1.1 بالمئة.

وفي المقابل، تخلى سهم شركة المملكة القابضة عن مكاسبه المبكرة لينهي الجلسة منخفضاً بنسبة 6.4 بالمئة.

وفي قطر، أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.8 بالمئة.

كما سجلت بورصات خليجية أخرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 1.5 بالمئة، بينما صعد المؤشران البحريني والعُماني بنسبة 0.5 بالمئة لكل منهما.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 2.3 بالمئة، مع تحقيق غالبية الأسهم المدرجة مكاسب خلال الجلسة.

ويأتي تحسن أداء الأسواق في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيها أمس السبت، أنه من المتوقع توقيع اتفاق ينهي الحرب مع إيران بصورة رسمية اليوم الأحد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين في أسواق المنطقة.