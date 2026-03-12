استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، في السوق السورية، على المستوى الذي سجلته مساء أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17200 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16850 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14700 ليرة جديدة مبيعاً، و14350 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.