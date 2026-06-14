كوريا الجنوبية والسعودية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

سيئول-سانا

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع السعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووقّع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ-كوان مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال زيارة رسمية إلى المملكة بدأت السبت وتستمر يومين، لوضع إطار للتعاون طويل الأمد في مجال تأمين وتوريد موارد الطاقة الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن مذكرة التفاهم تشمل مجالات متعددة للتعاون، من بينها تخزين النفط الخام، وتطوير البنية التحتية لأنابيب النفط، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة قطاع الطاقة.

وقال كيم في بيان: إن الاتفاقية تسهم في تعزيز أمن الطاقة لكوريا الجنوبية، مضيفاً: “في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، تمكنا من تأمين إمدادات مستقرة من الموارد الأساسية، مثل النفط الخام والنافثا، ووضع أسس تعاون طويل الأمد مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة”.

وكان وزير الصناعة الكوري الجنوبي قد أعلن في نيسان الماضي أن السعودية تعهدت بإعطاء الأولوية لشحنات النفط المتجهة إلى بلاده، في إطار جهود الطرفين لضمان استقرار الإمدادات، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.