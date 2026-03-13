الاستثمار السورية تبحث مع مركز دبي تنظيم معرض للتطوير العقاري

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، في اجتماعٍ مع ممثلي مركز دبي العالمي للمعارض، آفاق التعاون المشترك لتطوير قطاع المعارض في سوريا.

وتناول الاجتماع، الذي جرى من خلال تقنية الفيديو اليوم الخميس، إمكانية إقامة شراكة استراتيجية بين المركز الإماراتي ومركز المعارض السوري لتنظيم معرض متخصص بالتطوير العقاري في سوريا، بما يسهم في استقطاب الشركات والمستثمرين، ويتيح منصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي العقارات والإنشاءات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حراك استثماري تشهده السوق السورية، حيث تتصدر دول الخليج جهود المشاركة في إعادة الإعمار، مع توقيع كثير من مذكرات التفاهم التي تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

كما يشهد قطاع المعارض نشاطاً متزايداً من خلال منتديات استثمارية متخصصة تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية للمشاركة في مشاريع البنى التحتية والإسكان والطاقة.