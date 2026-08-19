ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وذكرت رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4342.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 4396.30 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.99 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1717.03 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1286.73 دولاراً.



ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عادة على أسعار المعدن النفيس، ما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.



وأدى تبدد الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب وكذلك أسواق الطاقة.