اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث مستشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع المستشار التجاري في السفارة النمساوية بعمان هيرفيغ نويبر، والمستشار الاقتصادي للسفارة النمساوية في دمشق أكرم يازجي، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والنمسا.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، جرى التأكيد على أهمية توسيع حضور الشركات والوكالات النمساوية في السوق السورية بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بما يتيح للتجار السوريين الاستفادة من المنتجات والخدمات النمساوية ذات الجودة العالية، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الوفد النمساوي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة السورية، في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال النمساويين على دخول السوق السورية، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم ملتقى اقتصادي سوري- نمساوي في فيينا خلال العام القادم.

كما كشف الوفد أن الخطوط الجوية النمساوية تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتسيير رحلات مباشرة بين فيينا ودمشق، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، وتشجيعهم على زيارة سوريا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد نظم في الـ 20 من تشرين الأول الماضي فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري- النمساوي- الألماني 2025، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية السورية، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث.