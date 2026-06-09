أسعار النفط تتراجع 1.4% بعد وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل

442505.jpeg أسعار النفط تتراجع 1.4% بعد وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بما يعادل 1.4 بالمئة لتبدد معظم المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات استجابة لدعوة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.33 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 92.92 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 89.57 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً قليلاً عند التسوية أمس، بعد صعودها أكثر من خمسة بالمئة.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية قبل أكثر من 100 يوم، قفز خام برنت 31 بالمئة والخام الأمريكي 37 بالمئة، ولامس برنت الذروة عند 126 دولاراً للبرميل في نيسان الماضي.

بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وفريق الأمم المتحدة في سوريا
مباحثات سورية سعودية لدعم مشاريع الكهرباء والمياه في سوريا
وزير المالية يوقع مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا بدعم من صندوق قطر للتنمية
انخفاض أسعار الذهب والنفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية
سوريا تنضم إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية “SMIIC”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك