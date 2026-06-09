أسعار النفط تتراجع 1.4% بعد وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بما يعادل 1.4 بالمئة لتبدد معظم المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات استجابة لدعوة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.33 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 92.92 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 89.57 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً قليلاً عند التسوية أمس، بعد صعودها أكثر من خمسة بالمئة.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية قبل أكثر من 100 يوم، قفز خام برنت 31 بالمئة والخام الأمريكي 37 بالمئة، ولامس برنت الذروة عند 126 دولاراً للبرميل في نيسان الماضي.