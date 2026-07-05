جهاز روسي محمول لكشف صلاحية الأدوية وتمييز المقلّد منها دون فتح العبوة

موسكو-سانا

ابتكر باحثون روس جهازاً محمولاً قادراً على التحقق من صلاحية الأدوية دون الحاجة إلى فتح عبواتها، في تطور قد يسهم في تسريع عمليات الفحص داخل الصيدليات، وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الأدوية المغشوشة.

وذكر موقع “ناوكا ميل” الروسي المتخصص في الأخبار العلمية، أول أمس، أن فريقاً بحثياً من قسم الكيمياء الصيدلانية في جامعة الصداقة الروسية طوّر الجهاز، الذي يعتمد على قياس الإشعاع الحراري الصادر عن الجسيمات النانوية داخل المستحضر الدوائي، حيث تنخفض شدته تدريجياً مع اقتراب انتهاء الصلاحية أو في حال تعرض الدواء للتلف، ما يتيح تقييم حالته بدقة من دون المساس بالعبوة أو اللجوء إلى التحاليل المخبرية.

ويرى الباحثون أن أهمية هذا الابتكار لا تقتصر على الكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية فحسب، بل تمتد لتشمل التمييز بين المستحضرات الأصلية والمقلدة أو منخفضة الجودة، ولا سيما في المنافذ الجمركية وخطوط الإنتاج، في وقت تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن واحداً من كل عشرة أدوية متداولة عالمياً يعد مزيّفاً أو دون المستوى المطلوب.

وتُظهر التجارب الأولية دقة عالية للجهاز في رصد الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية، ما دفع عدداً من شركات الأدوية الكبرى إلى تجربته لاستخدامه في مراقبة الجودة على خطوط الإنتاج والكشف المبكر عن أي تغيرات قد تؤثر في فعالية المستحضرات وسلامتها.