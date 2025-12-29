الحصرية: واجهة المركزي ستضاء مساءً بعرضٍ بصري لفئات العملة السورية الجديدة

دمشق-سانا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أنه ستتم إضاءة واجهة المصرف مساء اليوم، بألوان العلم الوطني السوري، لتتحول بعدها الإضاءة إلى عرضٍ بصريٍّ لفئات العملة الجديدة، في رسالةٍ تجمع بين الرمزية والهوية والثقة بالمستقبل.

وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه الإضاءة ستكون جزءاً من احتفالات سوريا بإطلاق العملة الجديدة، لتؤكد الاستمرارية والثبات، وتربط بين تاريخ الوطن وخطواته القادمة نحو الاستقرار والتحديث، بمشهد يعكس روح الانتماء، ويجسد لحظة وطنية تُضيء الذاكرة وتبعث الأمل.

ولفت الحصرية إلى أن التعليمات التنفيذية لمرسوم استبدال العملة رقم 293 لعام 2025 تمثل خطوة تنظيمية مهمة، تأتي إيذاناً ببدء المرحلة العملية من هذا الاستحقاق الوطني، ولتوضيح الآليات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سلاسة التنفيذ، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمنظومة النقدية، ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

واعتبر حاكم المصرف المركزي أن صدور التعليمات التنفيذية تأكيد على الجاهزية للانتقال إلى مرحلة جديدة، قائمة على الاستقرار والتحديث، وبما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

وأصدر مصرف سوريا المركزي في وقت سابق اليوم بعض التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، على أن تنشر كل تفاصيل التعليمات التنفيذية لاحقاً مع نشر المرسوم المذكور.