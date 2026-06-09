ارتفاع سعر الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين.
وبحسب النشرة الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17450 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17150 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14950 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14650 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4329 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.