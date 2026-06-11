أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط للعام الجاري إلى مليون برميل يومياً

لندن-سانا

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى مليون برميل يومياً.

وأوضحت أوبك في تقريرها الشهري أنه مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية على الاقتصاد العالمي تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً، في تقرير أيار، ليصل إجمالي الطلب المتوقع هذا العام إلى 106.1 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لـ “نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 إلى 1.7 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب إلى 107.9 مليون برميل يومياً”.

وأشار التقرير إلى “تراجع إنتاج أوبك” خلال أيار الماضي بنحو 177 ألف برميل يومياً، مقارنة بنيسان، ليصل إلى 18 مليون برميل يومياً”، مبيناً أن “السعودية والعراق والإمارات زادت إنتاجها النفطي خلال أيار في حين تراجع الإنتاج الإيراني”.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لـ “نمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 % خلال عام 2026 و3.2 % خلال عام 2027.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية- الإيرانية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.