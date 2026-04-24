اجتماع سوري أردني لبناني لمتابعة إجراءات تفعيل خط الغاز العربي

دمشق-سانا

بحث ممثلون عن وزارات الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل “خط الغاز العربي“، وتزويد الجانب اللبناني باحتياجاته من الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع الفني ناقش الجداول الزمنية النهائية لبدء عمليات الضخ التجريبي لهذا المشروع، حيث أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، أن الشبكة السورية في أعلى مستويات الجاهزية بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة على طول المسار الممتد من الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية.

وأشار إلى البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، مبيناً أنه يعدّ شرياناً حيوياً يعزز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول حيث تستمر سوريا في أداء دورها المحوري، وأن تكون دولة عبور آمنة ومستقرة للطاقة الإقليمية.

وكان وزير الطاقة محمد البشير أكد أمس الأول أن عودة ضخ الغاز عبر الأردن، وأعمال الصيانة، والاستخدام المتوازن للطاقة الكهربائية، أسهمت جميعها في دعم تحسن واستقرار الشبكة الكهربائية في معظم مناطق سوريا.

