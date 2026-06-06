الحجر الكلسي السوري.. ثروة داعمة للاستثمار والتصدير والصناعات التحويلية

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير استثمار الحجر الكلسي، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما في مناطق الحماد والخرنوبة والرحيبة بريف دمشق التي تعد من أبرز مواقع إنتاج الحجر الكلسي المخصص للقص والتصدير في سوريا.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة ريف دمشق محمد شيت لـ سانا: إن الحجر الكلسي المنتج من مقالع المحافظة يتميز بألوانه المتعددة كالأبيض والأصفر والبني والرمادي، إضافةً لقدرته العالية على امتصاص الرطوبة، ما يمنحه ميزة تنافسية في قطاع البناء والتشطيب.

وأفاد شيت، بأن الإنتاج السنوي المخصص للقص يبلغ نحو 60 ألف طن، ويستخدم بشكل رئيسي في الإكساءات الداخلية والخارجية للأبنية، نظراً لمواصفاته الفنية المتميزة.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، إلى أن هذا الإنتاج من الحجر الكلسي يمثل مورداً اقتصادياً مهماً نتيجة ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الخارجية، ودوره في دعم الصناعات الحجرية والرخامية، فضلاً عن مساهمته في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.

ولفت شيت إلى أن كمية الصادرات السنوية من هذا الحجر من مقالع ريف دمشق تبلغ نحو 300 ألف متر مربع، ما يسهم في تحقيق دخل مهم بالقطع الأجنبي، وينشط قطاعات النقل والمقالع ومعامل الرخام، إضافةً إلى توفير فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة.

وحول التحديات التي يواجهها هذا القطاع، أشار شيت إلى أن أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل الداخلي والخارجي، إضافةً إلى الحاجة لتطوير بعض خطوط الإنتاج في معامل القص، مبيناً أن المؤسسة تعمل على معالجة هذه الصعوبات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم الدراسات الفنية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأعلى جدوى اقتصادية.

وينتمي الحجر الكلسي إلى الصخور الرسوبية الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، ويتكون أساساً من كربونات الكالسيوم التي ترسبت عبر ملايين السنين في البيئات البحرية القديمة، وتنتشر مكامن هذا الحجر في عدد من المناطق السورية ضمن السلاسل الجبلية والبادية، حيث تختلف خصائصه من منطقة إلى أخرى تبعاً للتركيب الجيولوجي، ودرجة النقاء واللون والكثافة.

وتكتسب الأحجار الكلسية المخصصة للقص أهمية خاصة في الصناعات الإنشائية والزخرفية، إذ تخضع لعمليات استخراج وتصنيع دقيقة تتيح استخدامها في الإكساءات المعمارية والأعمال الديكورية، فيما تشكل جودتها ومواصفاتها الفنية عاملاً أساسياً في تحديد قيمتها التسويقية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.