وزير المالية يبحث مع وفد “ODI Global” دمج مخاطر المناخ في السياسات وتعزيز التعاون الفني

دمشق-سانا

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع وفد من معهد التنمية العالمي ” ODI Global”، عدداً من القضايا المتعلقة بالمناخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضحت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن مناقشات الاجتماع تركزت حول أهمية دمج مخاطر التغير المناخي ضمن جميع القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، واعتمادها كجزء أساسي من الإطار المنطقي للسياسات المالية.

وأكد الوزير برنية أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية شاملة طويلة الأمد للمالية، كما أنها تهتم بمواضيع التمويل المناخي، وإحداث وحدة متخصصة بذلك ضمن هيكليتها.

وأشار برنية إلى ضرورة تعزيز التوعية وتنفيذ أنشطة وورشات عمل متخصصة في مجال المناخ والتمويل المناخي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وبناء القدرات، منوهاً بجهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة في هذا الشأن.

ولفت برنية إلى التحضير لعقد ورشة عمل مشتركة تهدف إلى دعم الجهود المتعلقة بتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الإدارة والسياسات المالية العامة، وتعزيز التعاون المستقبلي في هذا المجال، إضافة للتعاون في مجال تطوير أسواق شهادات الكربون في سوريا.

وكان معاون وزير الطاقة السوري لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان التقى أمس الثلاثاء، وفداً من معهد التنمية العالمي، وذلك للتحضير لإطلاق ورشة وطنية حول مخاطر التغير المناخي الأسبوع القادم.

ويُعد ODI Global من أبرز مراكز الأبحاث الدولية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة والسياسات الاقتصادية، ومقره في المملكة المتحدة، ويعمل على تقديم الدراسات والتحليلات والاستشارات للحكومات والمؤسسات الدولية، وخاصة في مجالات تمويل المناخ، والحوكمة، والاقتصاد الأخضر.

ويهدف إلى دعم صناع القرار عبر توفير بيانات موثوقة وحلول قائمة على الأدلة، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل وبرامج تدريبية لبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.