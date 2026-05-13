تراجع قطاع السياحة في ألمانيا متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

برلين-سانا ‏

كشف معهد إيفو الاقتصادي أن الحرب في الشرق الأوسط انعكست سلباً على ‏قطاع السياحة في ألمانيا، حيث سجلت وكالات السفر، ومنظمو الرحلات، ‏تراجعاً إضافياً في مناخ الأعمال خلال شهر نيسان.‏

وبحسب بيانات المعهد، انخفض مؤشر مناخ الأعمال في القطاع إلى -43.5 ‏نقطة في نيسان، مقارنة بـ -41.8 نقطة في آذار، ما يعكس استمرار ضعف ‏الثقة في سوق السفر والسياحة، وتراجع تقييم الشركات للوضع الحالي بشكل ‏ملحوظ.‏

وأوضح خبير القطاع في المعهد باتريك هوبنر، أن التوترات في الشرق ‏الأوسط شكلت ضغطاً كبيراً على قطاع السفر خلال شهر آذار، مشيراً في ‏الوقت ذاته إلى أن رفع تحذيرات السفر عن بعض دول العبور الجوي ‏الرئيسية في المنطقة أواخر نيسان يمثل مؤشراً إيجابياً نسبياً.‏

وبيّن هوبنر أن أكثر من نصف الشركات العاملة في قطاع السفر أفادت بأن ‏الطلب خلال نيسان كان ضعيفاً، محذراً من أن استمرار حالة الترقب لدى ‏المسافرين قد ينعكس سلباً على حجوزات موسمي صيف 2026 وشتاء ‌‏2026/2027، ولا سيما في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات ‏الوقود.‏

وبحسب المعهد فإن النقاشات المتزايدة حول احتمال حدوث نقص في الوقود ‏خلال الفترة المقبلة تعزز حالة عدم اليقين في القطاع، ما يضغط على الطلب ‏السياحي، ويؤثر على خطط السفر.‏

وفي السياق ذاته، أشار إلى ارتفاع توقعات الشركات بزيادة الأسعار خلال ‏الأشهر المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، التي لا تزال ‏أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل تصاعد التوترات في نهاية شباط ‏الماضي.‏