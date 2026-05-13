تراجع قطاع السياحة في ألمانيا متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

برلين-سانا
كشف معهد إيفو الاقتصادي أن الحرب في الشرق الأوسط انعكست سلباً على قطاع السياحة في ألمانيا، حيث سجلت وكالات السفر، ومنظمو الرحلات، تراجعاً إضافياً في مناخ الأعمال خلال شهر نيسان.
وبحسب بيانات المعهد، انخفض مؤشر مناخ الأعمال في القطاع إلى -43.5 نقطة في نيسان، مقارنة بـ -41.8 نقطة في آذار، ما يعكس استمرار ضعف الثقة في سوق السفر والسياحة، وتراجع تقييم الشركات للوضع الحالي بشكل ملحوظ.
وأوضح خبير القطاع في المعهد باتريك هوبنر، أن التوترات في الشرق الأوسط شكلت ضغطاً كبيراً على قطاع السفر خلال شهر آذار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رفع تحذيرات السفر عن بعض دول العبور الجوي الرئيسية في المنطقة أواخر نيسان يمثل مؤشراً إيجابياً نسبياً.
وبيّن هوبنر أن أكثر من نصف الشركات العاملة في قطاع السفر أفادت بأن الطلب خلال نيسان كان ضعيفاً، محذراً من أن استمرار حالة الترقب لدى المسافرين قد ينعكس سلباً على حجوزات موسمي صيف 2026 وشتاء 2026/2027، ولا سيما في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود.
وبحسب المعهد فإن النقاشات المتزايدة حول احتمال حدوث نقص في الوقود خلال الفترة المقبلة تعزز حالة عدم اليقين في القطاع، ما يضغط على الطلب السياحي، ويؤثر على خطط السفر.
وفي السياق ذاته، أشار إلى ارتفاع توقعات الشركات بزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، التي لا تزال أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل تصاعد التوترات في نهاية شباط الماضي.