‏ أسعار النفط ترتفع مجدداً وسط غموض بشأن مساعي التهدئة في منطقة ‏الشرق الأوسط

سنغافورة-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد خسائر حادة سجلتها في الجلسة ‏السابقة، مدعومة باستمرار حالة الغموض بشأن التطورات الأمنية والسياسية ‏في الشرق الأوسط، وتعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل العماني إثر ‏انفجار قرب مرافقه.‏

وبحسب وكالة رويترز فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 ‏سنتاً، أو ما يعادل 0.35 بالمئة، لتصل إلى 95.36 دولاراً للبرميل، فيما ‏ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 93.06 دولاراً ‏للبرميل.‏

ويتجه الخامان لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، في ظل ‏المخاوف المرتبطة باستمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على إمدادات ‏الطاقة العالمية، ولا سيما مع تعثر المساعي السياسية الرامية إلى تهدئة ‏الأوضاع في المنطقة.‏

وأفادت تقارير بأن محطة ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقفت عمليات ‏تحميل النفط بعد وقوع انفجار قرب عوامات الإرساء، في حادث يُشتبه ‏بارتباطه بهجوم بطائرة مسيّرة، ما أثار مخاوف إضافية بشأن أمن منشآت ‏الطاقة وخطوط الإمداد.‏

كما عززت الأسعار مخاوف متزايدة من تراجع المخزونات النفطية العالمية ‏خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق وارتفاع ‏الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري.‏

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أكد ‏أمس الخميس، تمسك المنظمة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو ‌‏1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية ‏التي تشهدها المنطقة.‏