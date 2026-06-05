‏ أسعار النفط ترتفع مجدداً وسط غموض بشأن مساعي التهدئة في منطقة ‏الشرق الأوسط

سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد خسائر حادة سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة باستمرار حالة الغموض بشأن التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وتعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل العماني إثر انفجار قرب مرافقه.
وبحسب وكالة رويترز فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.35 بالمئة، لتصل إلى 95.36 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 93.06 دولاراً للبرميل.
ويتجه الخامان لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، في ظل المخاوف المرتبطة باستمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما مع تعثر المساعي السياسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأفادت تقارير بأن محطة ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقفت عمليات تحميل النفط بعد وقوع انفجار قرب عوامات الإرساء، في حادث يُشتبه بارتباطه بهجوم بطائرة مسيّرة، ما أثار مخاوف إضافية بشأن أمن منشآت الطاقة وخطوط الإمداد.
كما عززت الأسعار مخاوف متزايدة من تراجع المخزونات النفطية العالمية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق وارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أكد أمس الخميس، تمسك المنظمة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.