مؤشر نيكي يتجاوز 67 ألف نقطة لأول مرة بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي



طوكيو-سانا

تجاوز مؤشر نيكي الياباني، اليوم الإثنين، مستوى 67 ألف نقطة للمرة الأولى، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تفوقت مجموعة سوفت بنك على شركة تويوتا موتور لتصبح الأعلى قيمة سوقية في اليابان.



وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر نيكي ارتفع بنسبة 1.1% إلى 67.038.24 نقطة خلال استراحة منتصف التعاملات، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 67.231.28 نقطة.



وقدمت أسهم سوفت بنك أكبر دعم للمؤشر، بعدما قفزت بنسبة 10.3%، مسهمة بنحو 618 نقطة من إجمالي مكاسب نيكي البالغة 709 نقاط، وارتفعت القيمة السوقية للمجموعة إلى نحو 47.2 تريليون ين (296 مليار دولار)، مقابل 45.7 تريليون ين لشركة تويوتا التي تراجع سهمها بنسبة 4.8%.



وجاءت مكاسب سوفت بنك عقب إعلانها، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن استثمار نحو 75 مليار يورو (87.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.



وفي المقابل، عكس مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تباين أداء السوق، إذ تراجع بنسبة 0.2%، في ظل تفوق أسهم التكنولوجيا على بقية القطاعات.



وكان مؤشرا نيكي وتوبكس قد سجلا مستويات قياسية يوم الجمعة الماضي، مدفوعين بتفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يساهم في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، غير أن بداية الأسبوع شهدت استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من القضايا الرئيسية.



وقالت ماكي ساوادا، المحللة في شركة “نومورا سيكيوريتيز”، إن التوقعات باستمرار نمو الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي عززت الإقبال على شراء الأسهم المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك الشركات التي كانت متأخرة في الاستفادة من موجة الصعود الأخيرة.



وفي هذا السياق، قفز سهم شركة موراتا لصناعة المكونات الإلكترونية بنسبة 14.1%، مسجلاً أكبر مكاسب على مؤشر نيكي، كما ارتفع مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3% ليتصدر أداء القطاعات، في حين تراجع مؤشر قطاع السيارات بنسبة 4.2% ليكون من بين الأسوأ أداءً.



وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 73 سهماً من أصل 225 مقابل انخفاض 152 ⁠سهماً.



وفي قطاع الرقائق الإلكترونية، تباين الأداء؛ إذ انخفض سهم أدفانتست بنسبة 2.2%، وسهم فوجيكورا بنسبة 3.6%.



وسجل سهم ميتسوبيشي موتورز أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية، بعدما هبط بنسبة 9.1%.