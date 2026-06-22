وزير الزراعة يبحث مع مجموعة “سلال” الإماراتية مشاريع استثمارية واتفاقيات للتصدير

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان، مع وفد من مجموعة “سلال” الإماراتية فرص الاستثمار الزراعي في عدد من المناطق السورية، إلى جانب التحضير لتوقيع اتفاقيات للتعاون والاستثمار والتصدير.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار الزراعي في محافظات دير الزور وحمص والرقة وطرطوس واللاذقية، نظراً لما تتمتع به من مقومات زراعية متنوعة، إضافة إلى بحث توقيع اتفاقيتين، ضمن فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” المقام في مدينة المعارض بدمشق، الأولى تتعلق باستثمار زراعي طويل الأمد، والثانية لتصدير 3000 طن من محصول البطاطا كدفعة أولى عبر شركة البكراوي.

وأكد السويدان أهمية القطاع الزراعي في سوريا، نظراً لما تمتلكه البلاد من تنوع مناخي يؤهلها لزراعة مختلف المحاصيل، إضافة إلى جودة الإنتاج الزراعي وتوافر الكوادر الهندسية والعمالة المتخصصة، لافتاً إلى ضرورة إعداد دراسات شاملة للأراضي والمواقع المستهدفة وتحديد المساحات المناسبة لوضع خطة استثمارية أولية ضمن عقود تحفظ حقوق الدولة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع.

من جهته، عرض الوفد الإماراتي رؤية المجموعة الاستثمارية، مؤكداً اهتمامها بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري لما يتمتع به من منتجات ذات جودة عالية وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية اعتماد تقنيات زراعية حديثة تسهم في إطالة الموسم الزراعي وزيادة الإنتاج، مع التركيز على تطوير زراعة محاصيل نوعية واستوائية مثل الأفوكادو والكيوي.

وضم وفد مجموعة “سلال” الإماراتية الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي حميد أحمد الرميثي، والرئيس التنفيذي لشركة البكراوي عمار البكراوي، والرئيس التنفيذي للزراعة إميل مكرزل.