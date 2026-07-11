الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع  

photo 2026 07 11 07 37 08 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع  

 واشنطن-سانا

ارتفعت الأسهم الأمريكية، عند الإغلاق يوم الجمعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون موسم نتائج الأعمال الفصلية الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
 
وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع عند الإغلاق 28.72 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 7572.36 نقطة.
 
وأشارت، إلى أن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 77.52 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 26273.21 نقطة، كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 148.28 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 52635.69 نقطة.
 
وكان الدولار الأمريكي، سجل انخفاضاً أمس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتركيز المستثمرين على ضغوط التضخم المحتملة، بسبب استقرار بيانات سوق العمل.
 

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