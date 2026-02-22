أكثر من 85 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في دمشق

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أكثر من 85 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة، وذلك خلال جولة رقابية واسعة في عدد من أسواق المدينة أمس السبت، بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والصلاحية والاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية غياث بكور، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن نحو 20 دورية تموينية انتشرت في أسواق مدينة دمشق منها عشر دوريات في منطقة الشيخ سعد لمتابعة مختلف الفعاليات التجارية والتدقيق في الأسعار والفواتير والكشف عن المخالفات التموينية.

وأشار بكور إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق الفعاليات التي ثبت ارتكابها مخالفات، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز الفواتير، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية.

وأكد بكور استمرار الجولات الرقابية، بشكل يومي لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية دورياتها التموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة المواد المطروحة، بهدف منع حالات الغش والاستغلال.