الاتحاد الأوراسي يدعو أرمينيا لتحديد مسارها الاقتصادي

أستانا-سانا‏

حض قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اليوم الجمعة، أرمينيا على إجراء استفتاء وطني للاختيار بين مواصلة سعيها ‏للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء ضمن المنظمة الإقليمية الأوراسية، محذرين من تداعيات هذا التوجه على الأمن ‏الاقتصادي المشترك‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان مشترك أصدره رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان عقب قمتهم المنعقدة ‏في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم قوله: “نحن نتشاطر الموقف نفسه فيما يتّصل بضرورة تنظيم استفتاء وطني في ‏جمهورية أرمينيا في أقرب وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إبقاء البلاد ضمن الاتحاد الاقتصادي ‏الأوراسي‎”‎.

وأشار البيان إلى أن الخطوات التي اتخذتها يريفان نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي تشكّل “مخاطر كبيرة على الأمن ‏الاقتصادي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي‎”‎.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي بختام زيارته لكازاخستان أن أرمينيا ستفقد إمكانية ‏الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة في حال مغادرتها الاتحاد الأوراسي، مشدداً على استحالة الجمع بين عضوية الاتحادين ‏الأوروبي والأوراسي نظراً للترابط الاقتصادي الوثيق بين يريفان وموسكو‎.

وأعرب بوتين عن رغبة بلاده في إجراء الاستفتاء عاجلاً لتحديد مستقبل أرمينيا الاقتصادي‎.‎

وكانت أرمينيا جمدت عام 2024 عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأقرت عام 2025 قانوناً يعلن نيتها التقدم ‏بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي دون أن تقدمه رسمياً حتى الآن، في وقت تتجه فيه البلاد لخوض انتخابات برلمانية في ‏السابع من حزيران المقبل، والتي ستشكل اختباراً شعبياً للتوجهات الجيوسياسية الراهنة للحكومة الأرمينية‎.‎

يذكر أن الاتحاد الأوراسي هو منظمة دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي، تهدف إلى تحقيق حرية حركة السلع والخدمات ‏ورؤوس الأموال والعمالة بين دوله الأعضاء، ويضم الاتحاد روسيا، كازاخستان، بيلاروس، قرغيزستان، أرمينيا‎.‎