تراجع واردات اليابان من النفط 66 بالمئة بفعل الحرب في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الجمعة أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت بنسبة تقارب 66 ‌بالمئة في نيسان عنها قبل عام، وذلك في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، على إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قولها في بيان لها: إن اليابان، وهي خامس ⁠أكبر مستورد للنفط في العالم، استوردت 850 ألف برميل يومياً من الخام في نيسان.

وأوضحت البيانات أن الواردات اليابانية القادمة من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 68 بالمئة والشحنات من السعودية والإمارات، وهما ⁠أكبر موردين لليابان، انخفضت 60 بالمئة أو أكثر.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من مغادرة عدة ناقلات نفط خام لمنطقة الخليج العربي خلال الشهر الجاري، إلا أن تدفقات الطاقة عبر الممر المائي الرئيسي لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب بكثير، ما دفع شركات التكرير في اليابان ومناطق أخرى من آسيا إلى زيادة تخفيضات إنتاجها خلال شهري نيسان وأيار نتيجة نقص الإمدادات.

وكانت بيانات حكومية، أظهرت في الواحد والعشرين من أيار الجاري، أن اليابان سجلت فائضاً تجارياً في نيسان الفائت مقابل انخفاض حاد بواردات النفط من الشرق الأوسط.