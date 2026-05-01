المؤسسة السورية للحبوب تخصص 17 مركزاً لاستلام القمح في الرقة

الرقة-سانا

خصص فرع المؤسسة السورية للحبوب في الرقة 17 مركزاً لاستلام محصول القمح للموسم الحالي، موزعة على مختلف مناطق المحافظة، بهدف تسهيل عمليات تسويق محصول الفلاحين.

وأكد مدير الفرع عبد الكريم الجاسم في تصريح لمراسل سانا أن التقديرات الأولية للمحصول، حسب مديرية الزراعة، تشير إلى إنتاج يتراوح بين 500 و600 ألف طن من القمح على مستوى المحافظة خلال الموسم الحالي.

وبيّن أنه تم تجهيز 10 صوامع معدنية بطاقة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن، إضافة إلى التعاقد على تأهيل صوامع خرسانية “بيتونية” في موقعي الشركراك وهنيدة، بطاقة تخزينية تبلغ 50 ألف طن لكل موقع.

ولفت الجاسم إلى استمرارية التحضيرات لاستلام موسم القمح في محافظة الرقة والتي تشمل تجهيز مستلزمات التسويق في المراكز، من سيور ناقلة وأجهزة فنية وقيود خاصة بعمليات الاستلام، إلى جانب تنفيذ دورة فنية محاسبية للعاملين لرفع جاهزيتهم خلال الموسم.

وتواصل المؤسسة السورية للحبوب تخصيص وتجهيز المراكز بمختلف المحافظات لاستلام محصول القمح من الفلاحين بسلاسة، وتوفير متطلبات التسويق والتخزين لموسم 2026، حيث أعلنت أمس عن تخصيص 4 مراكز في محافظة درعا.