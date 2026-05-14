تراجع معظم بورصات الخليج وسط ترقب نتائج لقاء ترامب وشي وتأثيرات الحرب في المنطقة

عواصم-سانا



أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج العربي، تعاملات اليوم الخميس على انخفاض، مع ترقب المستثمرين نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في ظل متابعة التطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.2 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم أرامكو السعودية، فيما تراجع مؤشر دبي 0.4 بالمئة، وهبطت مؤشرات البحرين وسلطنة عُمان والكويت، بينما ارتفع مؤشر قطر 0.2 بالمئة.



وفي مصر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة، في حين وقّعت القاهرة اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم أمن الغذاء والطاقة.



ويأمل المستثمرون أن تسفر المحادثات بين واشنطن وبكين عن مؤشرات تهدئة محتملة، وخاصة فيما يتعلق بدور الصين في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.



وخلال افتتاح القمة الصينية الأمريكية، أشار الرئيس الصيني إلى أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً، محذراً في الوقت ذاته من أن ملف تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار أكثر توتراً.



وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت في أواخر شباط الماضي، تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، بعد أن أدت إلى ارتفاع أسعار النفط واتخاذ حكومات إجراءات لدعم المستهلكين.