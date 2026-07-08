برنية: قرار ترامب بشأن سوريا يبشر بعهد جديد من الازدهار والنمو والفرص ‏للشعب السوري‏

المالية 5 860x573 1 برنية: قرار ترامب بشأن سوريا يبشر بعهد جديد من الازدهار والنمو والفرص ‏للشعب السوري‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏بإخطار الكونغرس بنيته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، يمثل لحظة ‏تاريخية تبشر بعهد جديد من الازدهار والنمو والفرص للشعب السوري.‏

وأوضح الوزير برنية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن ‏قرار الرئيس ترامب اليوم يفتح صفحةً جديدةً أمام الاقتصاد السوري، ويهيئ ‏الطريق لتعزيز الاستثمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في ‏الاقتصاد العالمي.‏

وأعرب وزير المالية عن تقديره للدبلوماسية السورية وللجهود التي بُذلت، خلف الكواليس، بإخلاص وتفانٍ في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، كما عبّر عن تقديره للولايات المتحدة وقيادتها على اتخاذ هذه الخطوة المهمة.

‏وتلقى الرئيس أحمد الشرع اليوم، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ‌‏فيها إبلاغ ‏الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‌‏للإرهاب، وإنه ‏وفقاً للقانون سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.‏

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