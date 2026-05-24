صناعة دمشق وريفها تنظم ورشة حول الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا



تمحورت ورشة العمل التي نظمتها غرفة صناعة دمشق وريفها، اليوم الأحد، تحت عنوان “تفاصيل كيفية الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفتح حساب تداول”، حول التعريف بآليات الاستثمار والتداول.



وتضمنت الورشة التي أقيمت في مبنى الغرفة، عرضاً تعريفياً بدور هيئة الأوراق والأسواق المالية والسوق المالي في تنظيم عمليات التداول وتعزيز بيئة الاستثمار، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والقانونيين والعاملين في القطاع المالي وشركات الوساطة المالية.



وأوضحت مديرة الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية رنا سكيف، أن ورشة العمل جاءت بهدف نشر ثقافة التداول والاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، وتعريف المشاركين بآليات البيع والشراء وفتح حسابات التداول عبر شركات الوساطة المالية المعتمدة.



وأشارت إلى أن أي عملية شراء أو بيع للأسهم تتطلب فتح حساب لدى شركة وساطة مالية مرخصة، مبينةً أن الورشة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.



وأكدت سكيف أن السوق يحمل فرصاً استثمارية واعدة، لافتةً إلى أن التحدي الأبرز حالياً يتمثل في موضوع السيولة النقدية، في حين أن بقية المؤشرات تعكس آفاقاً إيجابية وفرص نمو جيدة، معربةً عن تفاؤلها بمستقبل الاستثمار والأرباح في سوريا خلال المرحلة المقبلة.



بدوره أوضح مدير الغرفة وسيم سعد، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى الفعاليات الاقتصادية والصناعية، وتعريف المهتمين بآليات الاستثمار والتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، ودخول السوق بصورة صحيحة ومدروسة.



يُذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أُحدثت بموجب القانون رقم 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتشكل حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية عبر الإشراف والرقابة على نشاطاته.

