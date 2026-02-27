وزارة المالية تحذر من انتحال جهات صفات حكومية لطلب تحويلات مالية مشبوهة

دمشق-سانا

حذرت وزارة المالية من محاولات لانتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بزعم سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات قروض أو منح أو صرف حوالات.

وأكدت الوزارة في منشور لها على قناة تلغرام، اليوم الجمعة، أن تحصيل الضرائب والرسوم لا يتم عبر مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، ولا عبر تطبيقات دفع أو تطبيقات هواتف ذكية، أو من خلال رموز باركود “QR” أو روابط دفع يتم إرسالها عبر تطبيقات المحادثة، كما لا يُطلب سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، ولا يتم طلب بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير معتمدة.

وشددت الوزارة على أن أي مطالبة بالدفع خارج القنوات الحكومية الرسمية تعد مؤشراً احتيالياً، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة، والتحقق حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية.

ويأتي تحذير وزارة المالية بناءً على انتشار رسائل من جهات تنتحل صفات حكومية، وتستخدم روابط مزيفة لاستدراج المواطنين وطلب تحويلات مالية، ما دفعها للتشديد على ضرورة تجاهل هذه الرسائل والتحقق من أي مطالبة مالية عبر القنوات الرسمية حصراً.

وكان قسم أمن المعلومات في الشركة السورية للاتصالات حذر المواطنين في تشرين الثاني الماضي، من الوقوع ضحية لرسائل احتيالية يتم تداولها بكثافة مؤخراً عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب، تدعي تقديم منح أو رصيد مجاني بقيمة كبيرة “مثلاً 200,000 ل.س” من شركتي الاتصالات الخلوية “سيريتل و MTN”، وتطلب من المستخدم الضغط على روابط مختصرة ومشبوهة.