الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى لها في شهر

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على ارتفاع سجّلت معه أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مدفوعةً بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، ووسط أجواء من التفاؤل بين المستثمرين حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.73 بالمئة ليصل إلى مستوى 625.12 نقطة، محققاً بذلك أكبر مكاسب أسبوعية له في سبعة أسابيع.

وارتفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي نحو 3.2 بالمئة، مدعوماً بالطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات الإيجابية القوية التي أعلنت عنها شركة “إنفيديا” العالمية للرقائق الإلكترونية هذا الأسبوع، والتي أكدت حجم الطلب المتنامي على البنية التحتية التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، قفز سهم شركة “إنفينيون” الأوروبية للرقائق بنحو 8 بالمئة، وصعد سهم “إس تي ميكروإلكترونيكس” بنسبة 5.2 بالمئة، في حين سجّل سهم “إيه.إس.إم.إل” ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمئة.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم تراجعاً ملحوظاً، حيث هوى سهم شركة “بويغ” بنسبة 13.4 بالمئة، كما انخفض سهم بنك “غوليوس باير” السويسري بنسبة 6.9 بالمئة بعد أن جاءت تدفقات الأموال الجديدة للبنك دون التوقعات.

يُشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية، يضمن فتح الممرات المائية الاستراتيجية وسلاسة الإمدادات، من شأنه أن يعطي دفعة قوية إضافية للأسهم الأوروبية، نظراً للاعتماد الكبير للمنطقة على واردات الطاقة.