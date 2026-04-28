حاكم المصرف المركزي: دخول استثمار قطري في أحد المصارف يدعم الاقتصاد السوري

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن إعلان مجموعة قطرية عن الاستحواذ على 49 بالمئة من أحد البنوك السورية، خطوة تعكس رؤية مستقبلية لسوق واعدة، وهو ثمرة رؤية واضحة لدى المركزي والتزام راسخ بتعزيز دور القطاع المصرفي في حشد المدخرات وتمويل الأفراد والأعمال، بما يدعم الاقتصاد السوري.

وأشاد الحصرية في منشور له على صفحته عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء، بتعاون الجهة البائعة لحصتها في البنك السوري، مشيراً إلى مواصلة العمل وفق رؤية مدروسة، والحرص على تحقيق تقدم إيجابي وملموس يوماً بعد يوم.

وقال الحصرية: ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الرؤية الواضحة المقترنة بالمعرفة في مسار الإصلاح، وخلال الفترة المقبلة، سنعلن عن المزيد من خطوات إصلاح القطاع المالي، وستتبعها صفقات إضافية تعزّز هذا المسار.

وحسب ما نشره موقع بورصة قطر في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وقعت شركة استثمار القابضة ش.م.ع، اتفاقية للاستثمار في بنك شهبا بسوريا من خلال شركتها التابعة، شركة استثمار كابيتال.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي أُبرمت في دمشق، تستحوذ شركة مصارف القابضة، التابعة لشركة استثمار كابيتال، على حصة 49 بالمئة في بنك شهبا، مما يمثل خطوة إضافية في توسع الشركة إقليمياً وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية.