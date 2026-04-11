الجهاز المركزي للرقابة المالية يسترد أكثر من 45 مليار ليرة قديمة خلال الربع الأول من 2026

دمشق-سانا

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من عام 2026، بنتيجة التحقيق من قبل فرق وكوادر الجهاز في قضايا الفساد المالي المرتبطة بحقبة النظام البائد.

وجاء هذا الإعلان من خلال إحصائية لعمل الجهاز، نشرها على قناته الرسمية على تلغرام اليوم السبت، كشف فيها عدد قضايا التحقيق المنجزة، والتي مازالت قيد الإنجاز، والقرارات الإجرائية المتخذة، إضافة إلى الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف والمبالغ المستردة.

‏ووفقاً للإحصائية، بلغ إجمالي المبالغ المستردة أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة تضمنت (2,763,890,000) ليرة سورية قديمة، و(2,954,395) دولاراً أمريكياً، ما يعادل وفق آخر نشرة سعر صادرة عن مصرف سوريا المركزي (32,498,354,000) ليرة سورية قديمة، و(801445) يورو، ما يعادل (10,258,496,000) ليرة سورية قديمة.

وبلغ الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف 70 ملياراً و229 مليوناً و865 ألف ليرة سورية قديمة، و774 مليوناً و637 ألفاً و789 دولاراً أمريكياً، و23 مليوناً و257 ألفاً و456 يورو.

كما بلغ عدد التحقيقات المنجزة للجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 16 تحقيقاً، إضافة إلى 49 تحقيقاً قيد الإنجاز، و40 قرار حجز احتياطي، و35 كتاب منع سفر.

ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده في ملاحقة الفساد والفاسدين، وكل من ألحق ضرراً بالمال العام، مؤكداً بذلك التزامه بمبادئ المساءلة والمحاسبة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، حيث كشفت تحقيقاته في الأول من شهر نيسان الجاري عن قضية فساد تمثلت بالسرقة واستغلال المنصب الوظيفي من قبل محاسب الشؤون المالية ضمن وزارة التربية زمن النظام البائد، وبأثر مالي وصل إلى 6 مليارات ليرة سورية قديمة.